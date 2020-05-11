هاني شاكر يكشف عن موعد طرح أحدث أغانيه

أعلن المطرب هانى شاكر عن موعد طرح أغنيته الجديدة "ماسك سلاحي" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".ونشر هاني شاكر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب: "ماسك سلاحى.. أغنية جديدة غدًا على قناتى الخاصة فى يوتيوب"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.من ناحية أخرى طرح هانى شاكر مؤخرًا، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.كما طرح هانى شاكر مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.