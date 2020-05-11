مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث سيارة بطريق سفاجا

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب زوجها وطفلاها بإصابات متفرقة، الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا- قنا"، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا لتلقي العلاج وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مأمور قسم سفاجا بانقلاب السيارة رقم 4525 ط وع بالكيلو 30 بطريق (سفاجا- قنا) باتجاه سفاجا.وأسفر الحادث عن مصرع ناهد صليب جيلان، 34 عامًل، وإصابة زوجها إيهاب رؤوف،36 عامًا، باشتباه كسر في الترقوة اليسرى، وإصابة طفليهما، الطفل كيرلس 4 سنوات، باشتباه نزيف في المخ، والطفل يوسف عامين بكدمات متفرقة، وتم تحرير محضر بالحادث.