البربري: القراءة وتنقيح أعمالي أولوياتي خلال فترة العزل

اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، إلى القراءة والكتابة لتخفيف حدة الحظر والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.قال الروائي الشاب جمال البربري، إنه وجد فرصة كبيرة في العزل المنزلي عكف خلالها على مراجعة وتنقيح أعماله القصصية، والتي كان من أبرزها أحلام شخص عادى (مجموعة قصصية)، مرايا مشوهة، ورواية نبيّ قارة الأحلام، وخبايا الذاكرة الحجرية.أضاف لـ"الدستور" أن فترة العزل ساعدته، أيضًا، على قراءة عدة روايات أبرزها الخيميائي للقاص البرازيلي باولو كويلو، ورواية ابنة القس للكاتب جورج أورويل ورواية ذهب مع الريح ورواية للكاتبة الأمريكية مارغت متشل، والبؤساء، للكاتب الفرنسي فكتور هوجو، بالإضافة إلى قراءة العديد من القصائد والأبحاث النقدية، إضافة إلي متابعة الأخبار العالمية الخاصة بالوباء.أشار إلى أن فترة عزل كورونا عملت على إعادة الترابط الأسري الذي أدى إلى فتح مجالات للحوار وتواصل الأجيال الذي كنا نفتقده بسبب أعمالنا في الأيام العادية، لافتًا إلى أنه وجد الدفء الأسرى، وأن الفيروس كأنه فرض علينا حياة جديدة.