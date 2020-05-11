البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس دار الكتاب المقدس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رامز عطاالله مدير دار الكتاب المقدس بمصر.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له: إنه خلال اللقاء قدم مدير دار الكتاب التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة، وعرض على قداسته الأنشطة التي تقوم بها الدار حاليًا.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في أبريل الماضي بعيد القيامة المجيد؛ وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صلاة قداس عيد القيامة المجيد للمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.واقتصر صلاة قداس عيد القيامة على البابا تواضروس الثاني، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعلم إبراهيم عياد مرتل الكاتدرائية، فيما أغلقت الكنائس المسيحية للمرة الأولى أبوابها، وذلك تزامنًا مع قرارات البابا تواضروس الثاني، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "covid-19".وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في يونيو المقبل.