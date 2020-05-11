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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والقاهرة 35

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:19 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

أما على السواحل الشمالية: مائل للحرارة، مع شبورة صباحية تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة نهارًا، بارد ليلًا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه: طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف على الجنوب.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 19
الإسكندرية 27 17
طنطا 33 18
شبين الكوم 34 19
دمنهور 29 17
بلطيم 28 17
مطروح 25 16
السلوم 32 16
سيوة 33 16
بورسعيد 25 18
دمياط 24 17
الزقازيق 34 17
الإسماعيلية 35 17
السويس 35 18
العريش 26 16
رفح 27 15
راس سدر 33 20
نخل 33 13
نويبع 35 23
طابا 34 20
كاترين 30 11
الطور 31 20
شرم الشيخ 35 22
الغردقة 35 21
مرسى علم 36 21
الفيوم 36 18
بنى سويف 36 18
المنيا 37 19
أسيوط 38 16
سوهاج 38 18
قنا 38 20
الأقصر 39 21
أسوان 39 22
أبو سمبل 38 22
الوادي الجديد 39 20
شلاتين 34 22
أبو رماد 34 23
حلايب 30 23
راس حدربة 30 24

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