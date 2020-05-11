الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.أما على السواحل الشمالية: مائل للحرارة، مع شبورة صباحية تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة نهارًا، بارد ليلًا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه: طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف على الجنوب.ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 19الإسكندرية 27 17طنطا 33 18شبين الكوم 34 19دمنهور 29 17بلطيم 28 17مطروح 25 16السلوم 32 16سيوة 33 16بورسعيد 25 18دمياط 24 17الزقازيق 34 17الإسماعيلية 35 17السويس 35 18العريش 26 16رفح 27 15راس سدر 33 20نخل 33 13نويبع 35 23طابا 34 20كاترين 30 11الطور 31 20شرم الشيخ 35 22الغردقة 35 21مرسى علم 36 21الفيوم 36 18بنى سويف 36 18المنيا 37 19أسيوط 38 16سوهاج 38 18قنا 38 20الأقصر 39 21أسوان 39 22أبو سمبل 38 22الوادي الجديد 39 20شلاتين 34 22أبو رماد 34 23حلايب 30 23راس حدربة 30 24