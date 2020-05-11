تحويل إمام وخطيب بالإسكندرية لباحث دعوة ووقفه عن العمل

قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة أحمد همام محمود همام، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية إلى باحث دعوة، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية المعتمدة من رئيس القطاع الديني.ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسكندرية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه، وذلك لما نسب إليه من مخالفات فكرية لا تتسق مع الفكر الوسطى، مع إحالة مخالفات المذكور إلى كل من: النيابة الإدارية، والنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.