ويكلي بليتز: أردوغان فشل فى تعزيز قوته من خلال مصر

أكد موقع "ويكلي بليتز" الآسيوي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائمًا ما يبحث عن فرص لتعزيز وضعه كقوى إقليمية عظمى، وتعزيز أيديولوجيته المتطرفة في الشرق الأوسط، وتعد ليبيا أحدث الساحات التي يحاول أردوغان استغلال الفوضى بها، ولكن هذه المرة أهدافه متمثلة في سرق موارد ليبيا للمطالبة بالغاز الموجود في قاع البحر الأبيض المتوسط.وتابع أن ثورات الربيع العربي التي اندلعت أواخر عام 2010، مكنت أردوغان من الوصول إلى عدد من البلدان العربية وترك بعضها في حالة انهيار تام، حيث رأى أردوغان أن هذه فرصة لتعزيز سعيه الدائم لقوة إقليمية واسعة.وأضاف أن هذا ما حدث في مصر وتونس بالبداية، حيث قدم أردوغان الدعم الكبير لجماعة الإخوان ومعه قطر، التي تعد الممول الرئيسي للجماعة، وبعد انهيار الجماعة في مصر حاولت تركيا تشكيل تهديد رئيسي للحكومة المصرية الحالية المناهضة للإخوان، لكنها فشلت.