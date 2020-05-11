«الصحة» تحذر من استغلال اسم الوزارة في جمع التبرعات
الإثنين 11/مايو/2020 - 02:42 م
فاتن خديوى _ سارة سعودىطباعة
توجهت وزارة الصحة والسكان، بالشكر لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من المؤسسات أو الجهات أو الأفراد، من خلال تقديم الدعم بكافة أشكاله، سواء المادي أو العيني، أو حتى الخبرات، مشيدةً بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة كافة إمكاناتها لتخطي هذه الأزمة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن في 3 شارع مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
وحذر "مجاهد" - خلال بيان اليوم الإثنين - أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات والتبرعات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن في 3 شارع مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
وحذر "مجاهد" - خلال بيان اليوم الإثنين - أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات والتبرعات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.