1966 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 41014 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم لها - تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 255 حالة وفاة، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.