«عبدالغفار» يتفقد جاهزية المدينة الجامعية بعين شمس (صور)

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس للطالبات بمنطقة مصر الجديدة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطّلاب وإبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.حيث أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية لجميع مباني المدينة الجامعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.أشاد "عبدالغفار" بمستوى النظافة والصيانة لكل المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات، وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، مع وجود كل الخدمات التي يحتاجها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية وغيرها.كانت جامعة عين شمس قد أجرت صيانة شاملة للمدينة الجامعية بنات منذ العام الماضي وفق خطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى لخدمة طالبات الجامعة، وحاليًا تقوم بدورها في استقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وخدمة الوطن في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم حاليًا في مواجهة جائحة كورونا.