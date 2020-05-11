«سامسونج الكترونيكس مصر» يتبرع بمليون جنيه لتجهيز مستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية

◄ الوحدة تتضمن سبع أجهزة مختلفة لرعاية المرضى.. وتوفير 650 من مستلزمات الحماية والتعقيم للطاقم الطبي



◄ كوان: "تدرك سامسونج مصر مسئوليتها المجتمعية، وحجم تأثير أعمالها على البيئة المحلية، ودورها لدعم جهود الدولة المصرية من خلال المساهمة في إمداد القطاع الطبي بالأجهزة الطبية اللازمة"



◄ السويدي: "تكاتف الجميع يساعد على تنفيذ مبادرات الدعم لتسهيل مهمة الأطباء لحماية الوطن"





في إطار دعم الجهود المحلية المبذولة لتجهيز المستشفيات لاحتواء الأزمة العالمية، أعلن مصنع سامسونج مصر للإلكترونيات، عن التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، للتبرع بمليون جنيه مصري لتجهيز مستشفى ناصر المركزي في محافظة بني سويف بوحدة عناية مركزة متكاملة، لرعاية وإنقاذ أكبر عدد من المرضى، بالإضافة إلى توفير 650 من مستلزمات الحماية الشخصية والتعقيم لحماية الأطباء من العدوى أثناء عملهم.تشمل وحدة العناية المركزة، والتي سوف تحمل اسم "إهداء من شركة سامسونج الكترونيكس مصر"، جهاز أشعة الموجات فوق صوتية دوبلر، جهاز تنفس اصطناعي، جهاز لرصد حالة المريض، مضخة الحقن، سرير مجهز خاص بالعناية المركزة، جهاز Capnograph، ومضخة للمحاليل.ومن جانبه، أكد السيد/ تشونكي كوان، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر، على أن دعم وتنمية المجتمع هو جزء أساسي ضمن استراتيجية سامسونج خاصةً خلال تلك الفترة الاستثنائية وما تفرضها من تحديات على العالم أجمع، والتي تتطلب التحرك والتكاتف بشكل جماعي من أجل الحفاظ على صحة وحياة الأفراد والمجتمعات التي نعمل بها، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع جميع الهيئات والمؤسسات لعبور هذه المرحلة الحرجة.وأضاف المهندس/ هادي بركات، رئيس قطاع العمليات بمصنع سامسونج مصر، "علينا الوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه الوطن في هذا الظرف الاستثنائي، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في احتواء هذه الأزمة الطارئة. لذلك، نحن في سامسونج مصر نحرص على دعم المساعي الإيجابية لمساندة وتعزيز وتجهيز خط الدفاع الأول من الطاقم الطبي والمنظومة الصحية في مواجهة الوباء."من جانبها صرحت الدكتور هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، "نحن سعداء بالثقة التي وضعها مصنع سامسونج مصر في مؤسسة أهل مصر ومبادرتها "أهل مصر قد المسؤولية" بهدف دعم المجتمع المصري في ظل هذه الظروف الصعبة ومحافظة بني سويف بشكل خاص"، مضيفة أن مثل هذه الشراكات وتكاتف وجهود الجميع في دعم الدولة ومساندتها لتخطي هذه الأزمة؛ يعتبر واجب وطني ومسؤولية تقع على كافة الجهات العاملة في مصر.عن مصنع سامسونج ببنى سويف:يعد مصنع سامسونج الكترونيكس مصر الأول من نوعه لشركة سامسونج العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يصدر نحو 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم، ويعمل به نحو 2000 عامل، والذي ساهم بشكل أساسي في إقامة منطقة صناعية في محافظة بنى سويف.