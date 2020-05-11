رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ الحجر المنزلي لمخالطي مصابي كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:33 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، منعًا لانتشار العدوى لآخرين بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناءًا على توجيهات وزارة الصحة والسكان، جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور وحيد مصطفى، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بأسيوط.

وناقش المحافظ تطورات الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد داخل المحافظة وأعداد المصابين والوفيات والإجراءات الاحترازية المقررة ومتابعة تنفيذها أولًا بأول، والاطمئنان على وسائل ومستلزمات مكافحة العدوى في مستشفيات العزل بأسيوط، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين في المربع السكني الخاص بهم دون أي اختلاط بآخرين، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة والإدارة الصحية والوحدة المحلية التابعة لهذه الأماكن ومديرية الأمن.

واستعرض الاجتماع إجراءات مديرية الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم، وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة المستمرة والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع، لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية وذلك في إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حفاظًا على حياة المواطنين.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

سيناريوهات حكومية للخروج من مأزق الركود الاقتصادي

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

أديب يتوعد مذيعة الجزيرة: «ورحمة أمى ما هسيبك»

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

بلسم الوسط.. «حليم» حلم فنانات الزمن الجميل

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
لواء. محسن الفحام
ما بين الحظر والإباحة
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات

"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

إصدارات هيئة الكتاب تتصدر قائمة التحميل الإلكترونى لوزارة الثقافة

وزيرة الثقافة تدعم «اتحاد الناشرين» بمبلغ مالى لسد خسائر كورونا