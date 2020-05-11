الحشد الشعبي يستهدف قواعد داعش في الموصل العراقية

حددت قوات الحشد الشعبي في العراق قاعدتين إرهابيتين لتنظيم داعش الإرهابي في ضواحي الموصل في عملية استطلاع.ووفقًا لوكالة مهر الايرانية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من قوات الحشد الشعبي، شن الجيش العراقي هجمات جوية ضد قواعد داعش في الموصل.وقصف الحشد قاعدتين إرهابيتين لتنظيم داعش في مدينة الموصل الجنوبية الغربية، صباح اليوم، في غارتين جويتين شنهما الجيش العراقي.وفي وقت سابق، استهدفت قوات الحشد الشعبي سبع قواعد لداعش بقذائف الهاون في مدينة سامراء الشمالية، خلال عملية واسعة النطاق.ويوم السبت الماضي، هاجمت قوات الحشد الشعبي قواعد داعش في محافظة صلاح الدين الشرقية بهجمات مدفعية واسعة النطاق.