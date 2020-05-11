زيادة مكافأة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتعديل معدل أيام أعمال الامتحانات للمرحلتين الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث تقرر زيادة عدد أيام العمل المحسوبة في مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.ونص القرار الذي وصل للمديريات التعليمية، اليوم الإثنين، على أن رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول، يوم العمل الفعلي لهم أربعة أيام بدلًا من ثلاثة، وخمسة أيام في المناطق النائية بدلا من أربعة.وأضاف القرار أن المراقبين والمعاونين والملاحظين وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة وعضو الشئون القانونية، يوم العمل الفعلي لهم، بثلاثة أيام بدلًا من يومين، وأربعة أيام في المناطق النائية بدلًا من ثلاث.واستكمل القرار، أن العمال والشرطة والزائرة الصحية أو الطبيب، يوم العمل الفعلي لهم بيومين بدلًا من يوم، ولا يحتسب لهم تحضير أو راحات.