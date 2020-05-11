حجر صحي لـ39 عائدًا من السودان باستراحة جامعة أسوان

استقبلت جامعة أسوان، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، 39 شخصًا من المصربين العالقين العائدين من جمهورية السودان الشقيقة، وذلك باستراحة أعضاء التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان.وتم توفير عدد 24 غرفة للإقامة، علمًا بأنه تم تجهيز هذا المكان بالكامل للحجر الصحي، مع توفير كافة الإمكانيات لإتاحة سبل الراحة للأخوة العالقين.يأتي ذلك في إطار جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير أماكن يتم تخصيصها للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، وفق اشتراطات طبية عالية بمقدورها الحفاظ على سلامة العائد من الخارج لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس حرصا على سلامتهم.