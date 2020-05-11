«الحركة الوطنية»: يجب أن يعي المواطن خطورة الإصابة بكورونا

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يعقد الاجتماعات بشكل مستمر وعلى مستوى كافة المحافظات استعدادًا للانتخابات المقبلة، مع اتباع التعليمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من انتشار العدوى.وأشار "السيد" - في تصريحات لـ"الدستور" اليوم الإثنين - إلى أن الحزب يحرص فى اجتماعاته على تقليل الأعداد لتجنب الإصابة بالفيروس ويستمر ذلك حتى تنتهي الأزمة وتمر منها مصر بسلام، خصوصًا أن القضاء عليه سيأخذ فترة زمنية طويلة، ويجب على المواطن أن يعي مخاطر الإصابة بالفيروس.وأضاف أن الحزب يجهز للانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات، فضلًا عن أن الحزب يعقد اجتماعات بشكل مستمر بالتعاون مع أمانات الحزب بالمحافظات لتجهيز الكوادر التى ستخوض الانتخابات المقبلة.