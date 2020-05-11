الجيش التونسى يحبط عملية إرهابية فى القصرين

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الإثنين، إحباط عملية إرهابية في القصرين كانت تستهدف عسكريين ومدنيين.وأوضحت الوزارة أن الوحدات العسكرية العاملة بمرتفعات القصرين تمكنت من إحباط مخطط تحضير لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين، وفقا لوكالة «وات».وأوضحت الوزارة أن قوات الجيش رصدت، مساء أمس الأحد، تحركات مشبوهة بمرتفعات جبال محافظة القصرين لتقوم بتمشيطها وتفتيشها، وقد تم العثور على مخبأ يحتوي على "قارورة غاز وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الأمونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة".وأضافت الوزارة أن تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت في عين المكان مع ما تم العثور عليه قبل تسليمها، بإذن من النيابة العسكرية، إلى وحدة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني العاملة بالمنطقة، وفقا لما نقلته العربية نت.وتعد الجبال الغربية لتونس الرابطة بين محافظات القصرين والكاف، أبرز الأماكن التي تتحصن داخلها الجماعات المسلحة منذ 2012، وتتخذها كتائب إرهابية مثل جند الخلافة الموالي لتنظيم داعش وعقبة بن نافع التابع لتنظيم القاعدة، قواعد لتحضير هجماتها، وقد قدرت السلطات عددهم بأقل من 100 إرهابي.