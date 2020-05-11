دبلوماسى سابق يشيد بجهود إعادة المصريين العالقين بالخارج (فيديو)

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بجهود الدولة الكبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، مشيرًا إلى أنه اختبر جهود الدولة كمواطن قبل كونه سفيرًا، قائلًا: "جربت صفحة لوزارة الخارجية كنت أضع الطلب وكان يأتي الرد بالطمأنة في ظرف ساعة أو أقل، وسفراؤنا معنيون بالاتصال بالمواطن المتضرر الذي يكون محل طلب العودة لمصر".وأضاف بيومى، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، "نقدر حجم المأساة بتوقف الطيران وعدم سماح الدول للدخول أو الخروج منها، موضحًا أن كثيرًا من العالقين، خاصة العالقين في الكويت، دخلوا للبلاد بطرق مشروعة ولكنهم تجاوزوا مدة التأشيرة فأصبح وجودهم غير مشروع وهم كان من المفترض أن يكونوا تحت العقاب".وأكد السفير، أن وزارة الخارجية ووزارة شئون الهجرة السفراء المصريين تتدخل لرفع العقاب عن المصريين المخالفين تمهيدًا للعودة لمصر مكرمين دون أي مشكلات".