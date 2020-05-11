الغضبان يشهد أول إنتاج لمصنع إطارات السيارات فى بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أول إنتاج لمصنع إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.وتفقد المحافظ أقسام المصنع الداخلية، واستمع لشرح موجز عن التجهيزات والمعدات الحديثة التي جرى تزويد المصنع بها مؤخرا، وكذلك خطوط الإنتاج ومدى جاهزيتها للعمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ المصنع، والذي يعتبر على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، كونه مقام وفق مقاييس عالمية.يشار إلى أن مصنع إنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله، بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، وتبدأ خطوط الإنتاج الأولى بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.