صندوق النقد الدولى يوافق على حزمة تمويلية لمصر اليوم

يصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته اليوم الإثنين، على الحزمة التمويلية العاجلة التي طلبتها الحكومة المصرية، وصرفت بموجبها شريحة بقيمة 2.7 مليار دولار.وقالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، في بيان لها الأسبوع الماضي، إن خبراء الصندوق في مناقشات مع السلطات ويتوقعون عرض طلب أداة التمويل السريع على مجلس المدراء التنفيذيين يوم 11 مايو، ويظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد على موقعه الإلكتروني يوم الإثنين بندا واحدا، هو مناقشة طلب مصر بشأن برنامج أداة التمويل السريع.