رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل جامعة الإسكندرية: استقبلنا 60 حالة للنقاهة.. والدعم النفسى مهم

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:20 م
عزل جامعة الإسكندرية
عزل جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
مع انضمام المدن الجامعية والشبابية لـ عزل الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية، بالإضافة لمساعدة المصابين لقضاء فترة علاج مصاحبة للنقاهة، تخضع الحالات المستقرة، والتي تماثلت للشفاء بداخل المدن الجامعية والشبابية، لنظام علاجي خاص للتخلص من الصعوبات النفسية، وتقديم الدعم النفسى للمرضى لتخطى جميع السلبيات، وتحفيزهم بالطاقة الإيجابية والأمل.

«الدستور» تواصل من المسئولين بالمدينة الجامعية بسموحة للتعرف على تفاصيل الحياة اليومية لدى النزلاء المصابين بمرضى كورونا المستقرة حالاتهم، بالإضافة إلى أوجه الدعم النفسى التى تقدم لهم لتخطى أزمة إصابتهم:

قالت الدكتورة آية الشماع، المدير الإداري لعزل « المدينة الجامعية» بسموحة شرق الإسكندرية، المخصص لعلاج حالات كورونا المستقرة، إن الطاقم الطبي في العزل يعمل على الترفيه عن المريض، وإشغال وقته على قدر الإمكان حتى لا يشعر بالملل، خاصة مع وجود أطفال صغار بداخل العزل.

وأضافت، لـ« الدستور»، أن يوم المريض يبدأ من التاسعة صباحًا، مع إحضار الإفطار ومرور الطبيب المعالج، يليه مرور التمريض لمتابعة الحاله، وتنفيذ العلاج، ثم بعد ذلك يتم توزيع مشروبات ساخنة على المرضى، تليها فترة التريض، متابعة: إن هذا النظام المتبع يُكرر مرة أخرى، بتوزيع وجبات الغداء، ثم مرور الأطباء، والتمريض وتنفيذ العلاجات، فترة تريض مرة ثانية، لافتة إلى أن ممارسة الرياضة عنصر هام في يوم المريض.

وأوضحت أن الجانب النفسي هام جدًا للمرضى ويساعد على الشفاء، لذلك نهتم به من خلال وجود طبيب نفسي داخل عزل المدينة الجامعية، بجانب مشاركة جميع الطاقم الطبي معه في تنفيذ التعليمات التي ترفع من الحالة المعنوية للمريض، وذلك بعدة وسائل، منها بعض تمارين الاسترخاء التي تساعدهم على تحسين حالتهم النفسية.

وأشارت إلى أن الحالات بعزل المدينة الجامعية مستقرة، بجانب أن هناك أطفالا يتلقون العلاج، أصغرهم يبلغ من العمر عاما، وآخر 4 أعوام، حيث إن هناك مرضى مع أولادهم يتلقون العلاج، لافتة إلى أن عزل المدينة الجامعية استقبل إلى الآن 60 حالة إصابة كورونا مستقرة، وبدأنا في سحب التحاليل والمسحات لبعض المرضى وفي انتظار النتائج.

من جانبه، قال الدكتور أحمد إبراهيم مدير عزل المدينة الجامعية بسموحة، إن جميع الطاقم الطبي والعاملين بالعزل يقدمون للمرضى كل الدعم الطبي والنفسي، حيث يتواجد فريق متكامل يعمل على مدار الساعة، من الطاقم الطبي والعمال والصيانة وأبطال الإسعاف، حيث تتكامل الجهود على كل المستويات لرعاية أهالينا حتى التماثل للشفاء.

وأضاف أن الدعم النفسي للمرضى هو عنصر هام في العلاج، حيث يكون المريض في حالة من الخوف والاكتئاب، ولذلك نبحث دائمًا عن وسائل ترفيه للمريض، لذلك وفي أول يوم من استقبال الحالات تم عمل حفل بسيط لأحد المرضى بمناسبة عيد ميلاده، والذي كان له أثر طيب في نفوس المرضى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أديب يتوعد مذيعة الجزيرة: «ورحمة أمى ما هسيبك»

النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

بلسم الوسط.. «حليم» حلم فنانات الزمن الجميل

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
لواء. محسن الفحام
ما بين الحظر والإباحة
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات

"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

إصدارات هيئة الكتاب تتصدر قائمة التحميل الإلكترونى لوزارة الثقافة

وزيرة الثقافة تدعم «اتحاد الناشرين» بمبلغ مالى لسد خسائر كورونا