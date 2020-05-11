محافظ الغربية يفتتح مدرستين بتكلفة 18 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، مدرستين جديدتين بمركز قطور، اليوم الإثنين، بتكلفة قدرها 18 مليونا و603 آلاف جنيه.أوضح محافظ الغربية - في بيان اليوم - أنه تم افتتاح مدرسة الحاج صبحي أبوجليل للتعليم الأساسي التابعة لقرية إبشواي الملق على مساحة 1827 مترا مربعا بتكلفة قدرها 9 ملايين و627 ألف جنيه، وتتكون من أربعة طوابق، بواقع 18 فصلا و4 فصول رياض أطفال وغرفه للكمبيوتر ومكتبة وغرفة للمجالات ومعمل مطور وتحضير وكذا غرفة للإدارة.وأضاف المحافظ أنه تم افتتاح مدرسة عزبة غربي للتعليم الأساسي بمدينة قطور والمقامة على مساحة 508 أمتار وبتكلفة قدرها 8 ملايين و976 ألف جنيه، وتتكون المدرسة من 4 طوابق، وتضم 22 فصلا دراسيا منها 4 فصول رياض أطفال و18 فصلا لمرحلة التعليم الأساسي، وتشمل 2 غرفة مجالات ومكتبة وغرفة للكمبيوتر.وأكد نائب محافظ الغربية، اهتمام الدولة بالعملية التعليمية، موضحا أن المحافظة لا تألوا جهدا في زيادة عدد المدارس ورفع كفاءتها لتخفيف كثافة الفصول، وبما يضمن جودة العملية التعليمية.حضر الافتتاح، المحاسب احمد المغاورى، رئيس مركز ومدينة قطور، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفي شعبان، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، وحمادة القسط وخالد مصباح وفؤاد حسب الله، أعضاء مجلس النواب عن مدينة قطور.