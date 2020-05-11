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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة العراقية تداهم مطلقي النار على المتظاهرين في البصرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:19 م
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
منار أحمد
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ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن الشرطة العراقية داهمت مقر قوات مدعومة من إيران، متهمة بإطلاق النار على متظاهرين في المدينة، الليلة الماضية.

وفي بيان للشرطة نقلته وكالة الأنباء العراقية، قالت إن أعضاء الحزب اعتقلوا وصودرت أسلحة وذخائر، وبدأ تحقيق في إطلاق النار.

وكانت حشود قد تجمعت في المدينة، مساء الأحد، بعد أيام من تشكيل حكومة جديدة في أواخر الأسبوع الماضي.

ونزل المتظاهرون لأول مرة إلى الشوارع في البلاد في أكتوبر الماضي، إلا أن المظاهرات تراجعت وسط حالة من الجمود السياسي بعد استقالة عادل عبدالمهدي ووباء فيروس كورونا.

وحسب صحيفة «ذا ناشيونال»، فقد تأتي اعتقالات يوم الاثنين في الوقت الذي مد فيه رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، غصن زيتون للمتظاهرين الذين يطالبون بوظائف وخدمات عامة وإنهاء عقود من الفساد وسوء الإدارة في الدولة الغنية بالنفط.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الكاظمي عن خطة للإفراج عن المتظاهرين غير المتورطين في العنف الذين تم اعتقالهم منذ بداية أكتوبر.

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