المالية: 25.5 مليار إيرادات وأرباح الهيئات الاقتصادية

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020-2021 عن وصول إجمالي الأرباح وإيرادات أخرى للهيئات الاقتصادية إلى ما قيمته 25.5 مليار جنيه، مقابل 23.4 مليار جنيه خلال 2019-2020، بزيادة قدرها 8.7%، وذلك مقابل محقق فعلي 53 مليار جنيه خلال 2018-2019.ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة 2020-2021 نحو 1862.5 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1242.6 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 74.4 مليار جنيه، وأخيرا التحويلات الرأسمالية البالغة 443.3 مليار جنيه.