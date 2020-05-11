«البحوث الإسلامية»: الله وضع الرخص للتيسير على المسلمين (فيديو)

قال الدكتور أحمد علي محمود، مدير عام الإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بضرورة الاعتدال في الدين والابتعاد عن التشدد، مستشهدا بقول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وكذلك بالآية الكريمة: "اتقوا الله ما استطعتم".وأضاف الدكتور أحمد علي محمود، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الله عز وجل وضع العديد من الرخص سواء للصائمين وللسيدات الحوامل منهن وغيرهن، بجانب المسافرين في الصيام.وأشار مدير عام الإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الله جعل هناك رخصا في مواقف عديدة، وهو تيسير من الله للمسلمين، مما يؤكد ضرورة الابتعاد عن التشدد.