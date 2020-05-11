محافظ الغربية ونائبه يفتتحان الوحدة البيطرية بقطور (صور)

افتتح طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الوحدة البيطرية بقطور، والتي تقام على مساحة 910 متر مربع بتكلفة قدرها مليون و200 ألف جنيه.وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الوحدة تخدم مدينة قطور وعددا من القرى والعزب التابعة لها بواقع 18 قرية وعزبة وتقوم بمعالجة ومتابعة عدد 11 ألفا و288 حيوانا مع التغيير في الأعداد للذبح وكذا حالات الولادة والشراء.حضر الافتتاح الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور محمد أبو فريخة مدير إدارة الطب البيطري، ونواب البرلمان عن دائرة قطور خالد مصباح وفؤاد حسب الله وحمادة القسط.