نائب محافظ قنا يتفقد مجمع الخدمات بالمدينة الجديدة

قام الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والعميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة بجولة ميدانية لمجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة، يرافقهم المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية.وشهدت الجولة تفقد المداخل والمخارج المقترحة لمجمع الخدمات المقام على مساحة حوالي 15 فدانًا بتكلفة مالية حوالي 44 مليون جنيه ويشمل "مولًا تجاريًا ــ مسجدًا ــ صالة وصول ــ مبني إداريًا ــ مبني خدمات ــ 3 كافتيريات ــ 7 غرف أمن ــ مظلات للسيارات والركاب".الجدير بالذكر أن مدينة قنا الجديدة تشهد طفرة كبيرة من الخدمات والمشروعات الجديدة سواء السكنية أو الخدمية بهدف توفير كافة وسائل الجذب لزيادة أعداد السكان داخل المدينة.