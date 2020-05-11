خبير ياباني: العدد الفعلي لحالات الإصابة بكورونا غير معروف

قال خبير في لجنة حكومية يابانية اليوم الاثنين، إنه لا أحد يعرف العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، وسط انتقادات متزايدة للحكومة بسبب قلة إجراء الفحوص للكشف عن الإصابات.وقال شيجيرو أومي، الذي يترأس لجنة خبراء حكومية، للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ: "من المؤكد أن العدد الفعلي للحالات أعلى من المسجل.ولكن لا أحد يعرف ما إذا كان العدد يبلغ 10 أضعاف أم 12 ضعفا أم 20 ضعفا لما تم تسجيله".وسجلت اليابان أكثر من 16500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الأحد، بما في ذلك 712 على متن سفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو في فبراير، ونحو 650 حالة وفاة.ومع ذلك، يقول المنتقدون أن العدد الفعلي قد يصل إلى 10 أضعاف هذا العدد المسجل، مع انتقاد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لتقييد فحوص فيروس كورونا عن عمد.