رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة القناة: رفع كفاءة المنشآت لخدمة العملية التعليمية (صور)

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:06 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
طباعة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المنشأت والمباني داخل مقر الجامعة القديمة، وذلك لخدمة العملية التعليمية وزيادة البنية التحتية من مدرجات وقاعات تدريس ومعامل.

جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية داخل مقر الجامعة القديمة يرافقها المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية، ومنى فيصل أمين الجامعة المساعد لشئون مقر الجامعة القديمة، واللواء عماد جودة مدير إدارة الأمن الجامعي.

تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، مبنى رعاية الشباب القديم والذي تم رفع كفاءته بالكامل وإعادة تأهيله واستغرقت فترة العمل به ثلاثة أشهر فقط كما تم توصيل الإنترنت للمبنى الذي يتكون من طابقين ويضم مدرج كبير بسعة 650 طالبا، موصية بإعادة معاينة المبنى القديم لكلية التربية لعمل دراسة لرفع كفاءته وتأهيله.

وتابعت رئيس الجامعة جولتها بتفقد المنشآت الخاصة بالكلية المصرية الصينية ورافقها خلالها الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية، والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حرصت رئيس الجامعة على تفقد مبنى الورش الخاص بالكلية ومبنى المعامل الإلكترونية لأقسام الكلية الثلاث الاتصالات والميكاترونكس والإليكترونيات، وذلك للوقوف على مدى احتياجات الأقسام.
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس

موضوعات متعلقة

مصر تزيد ربع مليون نسمة في «شهور كورونا»

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه فى نصف ساعة.. وإيقاف التعامل على 37 سهمًا

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا قتل السراج رئيس مخابراته؟
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات

"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

إصدارات هيئة الكتاب تتصدر قائمة التحميل الإلكترونى لوزارة الثقافة

وزيرة الثقافة تدعم «اتحاد الناشرين» بمبلغ مالى لسد خسائر كورونا