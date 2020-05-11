رئيس جامعة القناة: رفع كفاءة المنشآت لخدمة العملية التعليمية (صور)

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المنشأت والمباني داخل مقر الجامعة القديمة، وذلك لخدمة العملية التعليمية وزيادة البنية التحتية من مدرجات وقاعات تدريس ومعامل.جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية داخل مقر الجامعة القديمة يرافقها المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية، ومنى فيصل أمين الجامعة المساعد لشئون مقر الجامعة القديمة، واللواء عماد جودة مدير إدارة الأمن الجامعي.تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، مبنى رعاية الشباب القديم والذي تم رفع كفاءته بالكامل وإعادة تأهيله واستغرقت فترة العمل به ثلاثة أشهر فقط كما تم توصيل الإنترنت للمبنى الذي يتكون من طابقين ويضم مدرج كبير بسعة 650 طالبا، موصية بإعادة معاينة المبنى القديم لكلية التربية لعمل دراسة لرفع كفاءته وتأهيله.وتابعت رئيس الجامعة جولتها بتفقد المنشآت الخاصة بالكلية المصرية الصينية ورافقها خلالها الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية، والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حرصت رئيس الجامعة على تفقد مبنى الورش الخاص بالكلية ومبنى المعامل الإلكترونية لأقسام الكلية الثلاث الاتصالات والميكاترونكس والإليكترونيات، وذلك للوقوف على مدى احتياجات الأقسام.