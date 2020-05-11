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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:04 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء المدن، ومديري التخطيط والإدارة المالية، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي بجميع المراكز، وذلك بحضور مدير مرور الفيوم ومدير الحماية المدنية، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير عام الطرق.

واستعرض مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، معدلات تنفيذ بنود الخطة بكافة القطاعات والمراكز، موضحا أن نسبة تنفيذ الخطة بلغت حتى الآن 87%، فيما استعرض رؤساء المدن المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بكل مركز على حده، وعدد من الملفات الهامة بكل مركز.

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة سلفًا، وتذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذ الخطة في أوقاتها المقررة.

كما وجه المحافظ بضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لإنجاز جميع الأعمال من خلال التنسيق المتبادل فيما بينها، لافتا إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة بقطاع الإسكان ومركزي أبشواي وإطسا، كما كلف محافظ الفيوم، مدير إدارة التخطيط، بعرض تقرير خلال يومين حول الموقف النهائي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات والمراكز.

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