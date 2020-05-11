المستلزمات الطبية تحذر من استخدام «كمامات بير السلم»

حذر شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الصناعات المصرية، من مصانع بير السلم التي تنتج الكمامات، مؤكدًا أنها تنتج كمامات مخالفة للمواصفات، مطالبًا من المواطنين التأكد من البيانات المدونة على علب الكمامات لكي تكون صالحة للاستخدام.وأضاف عزت خلال تصريحات له، أن حجم إنتاج مصر من الكمامات قبل انتشار فيروس كورونا وصل إلى ربع مليون كمامة يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون كمامة يوميًا خلال الفترة المقبلة.وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الصناعات المصرية إلى أن الكمامات القماش هى الأكثر واقعية واقتصاديا للشعب، مؤكدًا أنها تباع في سيارات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بـ 5 جنيهات، وبذلك تكون أرخص وتوفي بالغرض والكمامة تستعمل لمدة شهر كامل دون أي أزمة.