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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مجلس علماء إندونيسيا يرحب بدعوة الصلاة من أجل الإنسانية

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:00 م
إندونيسيا
إندونيسيا
أميرة العناني
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أعلن الدكتور محمد دين شمس الدين، رئيس المجلس الاستشاري لمجلس علماء إندونيسيا، ترحيب مجلس علماء إندونيسيا بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء عن الإنسانية في 14 مايو الجاري، والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من العديد من الرؤساء، والوزراء، والشخصيات الدينية، والسياسية البارزة حول العالم.

ودعا مجلس علماء إندونيسيا، المسلمين الإندونيسيين، بأن يتوجهوا في هذا اليوم بالصلاة والدعاء الخالص إلى الله العلي القدير أن يرفع وباء "كورونا" عن الإنسانية جمعاء، وأن ينزل عليها الرحمة والمغفرة والهداية والمعونة من عنده، وأن ينعم عليها بالأمن والسلامة، ويجنبها كل مكروه وسوء.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

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