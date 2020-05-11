تفريغ كاميرات المراقبة بمكان العثور على قتيل في سيارة ببدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، التى شهدت قتل شخص داخل سيارة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.وكان فريق من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، قد انتقل لمعاينة العثور على جثة شخص مقتول داخل سيارة بمدينة بدر، وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث مكبر لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مقتول داخل سيارة بمدينة بدر.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، يفيد بعثور الأهالى على جثة داخل سيارة، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لرجل مصاب بعدة طعنات، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان، وأمر اللواء اشرف الجندى مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.