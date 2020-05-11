أحمد خالد صالح ضيف شرف الحلقات الأخيرة من «الاختيار»

يظهر الفنان أحمد خالد صالح، كضيف شرف للحلقات الأخيرة من مسلسل "الاختيار" حيث يقدم أحد الأدوار الهامة والمؤثرة في العمل مع النجم أمير كرارة الذي يقدم شخصية المنسي.ويواصل أحمد خالد صالح، حاليا تصوير مشاهده في المسلسل، ومن المقرر أن ينتهي آخر الأسبوع الجاري، كما أن أبطال المسلسل مستمرين في التصوير حتى نهاية شهر رمضان."الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، مها نصار، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، محمود حافظ، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة 9 مساءً.