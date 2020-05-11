الجيش السورى يستعيد السيطرة على قرية طنجرة المنارة

تمكنت قوات الجيش السورى من استعادة السيطرة على قرية طنجرة المنارة، الواقعة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بشكل كامل، عقب نحو 24 ساعة من خسارتها لصالح مجموعات جهادية منضوية ضمن غرفة عمليات «وحرض المؤمنين».وجاءت استعادة السيطرة على القرية بإسناد صاروخي مكثف وعنيف عبر عشرات القذائف الصاروخية، وبعد عدة محاولات باءت بالفشل، لتتمكن بعد منتصف الليل من استعادتها، وفقا للمرصد السورى لحقوق الانسان، اليوم الإثنين.وارتفع تعداد قتلى المجموعات المسلحة إلى 24، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود جرحى، بعضهم في حالات خطرة.