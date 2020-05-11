وكيل «تعليم مطروح» يستعرض الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع رحاب الصايم مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات وعضو اللجنة الثلاثية، اليوم الإثنين، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة وفق التعليمات الوزارية الأخيرة.واستعرض "النيلي" خلال الاجتماع، خطة توزيع أرقام جلوس الطلاب على مندوبي الإدارات التعليمية خلال هذا الأسبوع، مشددا على مسئول شئون الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات والتواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحان بالمديرية.وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه أصدر توجيهات محددة لمديري الإدارات التعليمية بتعقيم وتطهير مقار اللجان الامتحانية، التي تم تحديدها للشهادة الثانوية والدبلومات بمدن ومراكز مطروح، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيرس كورونا المستجد.