نائب: «عقل الدولة» سينعكس على المواطن في التعاملات الرقمية

أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية حرص الدولة على تأمين حدودها السيبرانية "حوكمة الإنترنت" لحماية شبابها وأطفالها من الجرائم الإلكترونية والتي تستهدف شتى المجالات الاقتصادية أو السياسية والثقافية والاجتماعية والتقنية.وقال مشهور إن مصر بدأت مبكّرًا في إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني ديسمبر عام 2014 التابع رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا دوره المهم في دعم التحول الرقمي، وتأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف القطاعات، خاصة القطاعات الحيوية بما فى ذلك مراكز البيانات الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تستعد بشكل كبير لمواجهة الأخطار السيبرانية المختلفة، خاصة هجمات إعاقة الخدمات الحيوية وتخريب البنى التحتية، ونشر الفيروسات الخبيثة والهجمات المركزة، وسرقة البيانات الخاصة والهوية الرقمية.وأشار إلى أن فكرة إنشاء "عقل الدولة" تؤكد أن الخبرات المصرية على مر الأزمنة والتاريخ الحاضر، قادرة على التعامل مع مختلف التهديدات والمخاطر، وأن مصر لديها خبرة كبيرة في الأمن القومي، مضيفًا أن بناء «عقل للدولة المصرية» فى العاصمة الإدارية الجديدة، يشمل كافة معلومات وبيانات الدولة، هو اتجاه لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويُسر دون عناء أو تعب أو وقوف فى طوابير من خلال التكنولوجيا، إضافة إلى معرفة احتياجات المواطنين من الخدمات وغيرها وتوفيرها من خلال قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذ القرار على اتخاذ ما يتناسب من قرارات تخدم الوطن والمواطنين.