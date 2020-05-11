«إسكان البرلمان» تناقش اليوم خطة وموازنة العام المالي 2020 -2021

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد جمودة وتناقش اللجنة في الاجتماع اليوم خطة وموازنة العام المالي 20202021، وذلك للجهات الآتية" الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ".كما بدأ أيضا اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وسوف تناقش اللجنة على مدار 6 اجتماعات اليوم وغدا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.