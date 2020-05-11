رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات أمنية لتطهير بحيرة المنزلة من العناصر الاجرامية

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:52 م
أمن
أمن
عمرو المزيدي
طباعة
وجهت وزارة الداخلية ضربات متتالية لعناصر الإجرام في بحيرة المنزلة من خلال خطة أمنية عالية المستوى، تقودها القوات القتالية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لتطهير البحيرة من تجار السلاح والمخدرات والعناصر الإجرامية الخطرة، لفرض هيبة الدولة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ووجهت وزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية حملات أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وقوات الأمن.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع عن ضبط مئات العناصر الاجرامية، وبحوزتهم أكثر من 150 قطعة سلاح منها (بنادق، وطبنجات، واسلحة محلية الصنع، وذخيرة).

كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزة أكثر من 40 متهما، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة ما بين الحشيش والاستروكس والاقراص المخدرة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة، لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

تعرف على أماكن التركيب.. مميزات «عالية الدقة» لرادار «ساهر 2020» الجديد

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا قتل السراج رئيس مخابراته؟
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات

"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

إصدارات هيئة الكتاب تتصدر قائمة التحميل الإلكترونى لوزارة الثقافة

وزيرة الثقافة تدعم «اتحاد الناشرين» بمبلغ مالى لسد خسائر كورونا