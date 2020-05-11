حملات أمنية لتطهير بحيرة المنزلة من العناصر الاجرامية

وجهت وزارة الداخلية ضربات متتالية لعناصر الإجرام في بحيرة المنزلة من خلال خطة أمنية عالية المستوى، تقودها القوات القتالية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لتطهير البحيرة من تجار السلاح والمخدرات والعناصر الإجرامية الخطرة، لفرض هيبة الدولة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.ووجهت وزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية حملات أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وقوات الأمن.وأسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع عن ضبط مئات العناصر الاجرامية، وبحوزتهم أكثر من 150 قطعة سلاح منها (بنادق، وطبنجات، واسلحة محلية الصنع، وذخيرة).كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزة أكثر من 40 متهما، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة ما بين الحشيش والاستروكس والاقراص المخدرة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة، لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.