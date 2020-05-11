النيابة تعاين موقع العثور على جثة مجهول داخل سيارة في بدر

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، صباح اليوم الإثنين، إلى معاينة موقع العثور على جثة شخص مقتول، وذلك داخل سيارة بمدينة بدر، وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، مفاده عثور الأهالى على جثة داخل سيارة.وتبين أن الجثة لرجل مصاب بعدة طعنات، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.