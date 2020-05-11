«التموين» تستقبل 2 مليون طن أقماح محلية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك انتظام في عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال غرفة العمليات المركزية الغرف الفرعية بالمحافظات، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه الموردين بالتنسيق المباشر مع المحافظين كل حسب محافظته، وتيسير الإجراءات اللازمة لإنجاح موسم هذا العام وسرعة سداد المستحقات خلال ٤٨ ساعة.ويتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقربرا يوميا من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة التوريد للأقماح المحلية منذ فتح موسم التوريد خلال منتصف شهر أبريل الماضي وحتى أمس الاثنين، حيث تم استقبال نحو ٢ مليون طن قمح على مستوى المحافظات.وأكد المهندس فرج خيري مدير الإدارة العامة للمحاصيل الحقلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للدستور، أن إجمالي حجم الكميات الموردة من الأقماح المحلية خلال ال٢٦ يوما الماضية خلال الفترة مابين منتصف أبريل الماضي وحتى أمس الاثنين بلغت نحو ٢ مليون طن قمح محلي على مستوى محافظات الجمهورية.