برلماني لـ«إلهامى عجينة»: ليس هذا وقت العنترية على الأطباء

أعرب اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، عن أسفه واستنكاره الشديدين لما قام به النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب أثناء زيارته لمستشفى شربين العام بالدقهلية، وكيفية تعامله بشكل "غير لائق" مع الفريق الطبي.وأكد اللواء عماد محروس فى بيان له أصدره، أن "هذا التوقيت الحاسم ليس وقت العنترية على أطباء مصر خاصة جموع الأطباء بجيش مصر الأبيض يواجهون الموت فى مواجهتهم الباسلة والبطولية يوميا مع فيروس كورونا في كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلوب لا تعرف الخوف وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما تعاظمت وتفاقمت".وأضاف محروس: "لقد أضحى واضحا وجليا للجميع كم الإصابات والوفيات ومدى الخطورة التي يواجهها أعضاء الأطقم الطبية علي مستوي الجمهورية في ظروف صعبة وقاسية تعرضهم وأسرهم لخطر العدوى".وتابع: "ومع كل ذلك وما يعانوه من أخطار تشيب من هولها الولدان فيظهر النائب إلهامي عجينة مستعرضا عضلاته علي حساب هؤلاء من أبطال الجيش الأبيض الذين يقدمون أرواحهم فداء لمرضاهم فيصر أن يضع نفسه في موقف أقل ما يوصف أنه جريمة في حق المجتمع".وتقدم اللواء عماد محروس بتحية قلبية لأطباء مصر عامة ومستشفي شربين خاصة مؤكدا للدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية أن ماقام به النائب عجينة يتنافي وما تمر به البلاد من قمة الاحتياج لهؤلاء الأبطال فليس الوقت مناسبا مع ما قام به سيادة النائب إلهامي عجيبة.وقال: "إنني أشجب وبكل شده هذه التصرفات غير المسئولة وفي هذا الوقت الحرج وحمى الله مصر حكومة وشعبا من هذا الوباء الخطير ومن هذه التصرفات الفردية والتي لا تنم إلا عن تفكير قد أخطأت خطواته".