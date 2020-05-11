إحالة مالك مطبعة فى عين شمس للجنح

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الإثنين، بإحاله صاحب مطبعة للمحاكمة بالجنح، لحيازته 75 ألف "مطبوع تجاري" دون تفويض من أصحاب الحقوق بداخل إحدى المطابع بمنطقة عين شمس.كانت معلومات وردت لمباحث المصنفات، بطباعة مالك مطبعة في بدائرة قسم شرطة عين شمس، العديد من المطبوعات دون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة لأحكام القانون.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وتبين وجود أحد الأشخاص عامل بالمطبعة، وعثر بداخلها على 75 ألف مطبوع تجارى ما بين "استيكر خاص بمنتجات غذائية، شهادات ضمان خاصة ببعض الشركات، أكياس مواد غذائية، أغلفة أشعة خاصة بمراكز طبية، وجميع تلك المطبوعات تمت طباعتها دون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.