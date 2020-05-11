مشروع قانون لزيادة بدل العدوى للمهن الخطرة بحد أدنى 600 جنيه

أعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لزيادة بدل العدوى للمهن المعرضة للمخاطر، أهمها الأطباء، والسلطة القضائية، وهيئة الشرطة، والقوات المسلحة، والمجتمع المدني، والجهاز الإداري للدولة.وكشف العليمي، في تصريحات خاصة للدستور، عن فلسفة هذا المشروع، والتي تتبلور في صرف بدل عدوى بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 40% من الأجر الوظيفي للدرجة المالية، ويسري على كل فئات المجتمع.ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الأطباء يمثلون أكثر الفئات المعرضة للإصابة للفيروس، لا سيما بعد ظهور عدد من الإصابات بين الأطقم الطبية، الأمر الذي يستلزم تأمين حياة هؤلاء الأفراد الذين يضحون بأرواحهم في سبيل إبعاد هذا الوباء على المواطنين.وأضاف أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تحتاج لمشروع قانون، ليتم صرفها باستمرار لهم تعويضا وتقديرا للدور الذي تقوم به هذه الأطقم في مكافحة هذا الوباء.وأكد أنه سيتقدم بمشروع القانون بشكل رسمي الجلسة المقبلة، وستتم مناقشته داخل لجنة الصحة، مع مشروع القانون الذي تقدم به بشأن زيادة البدل لأعضاء المهن الطبية.