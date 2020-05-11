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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمّن كلمة المفتي حول صمود مصر في وجه الإرهابيين

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:42 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجّه محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة التحية والتقدير للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على تأكيده الواضح والحاسم بأن مصر لن ولم تنكسر أبدًا بفعل الهجمات الإرهابية وأن الإرهابيين لم يقرأوا تاريخ مصر وجيشها وشرطتها.

وأكد النائب البرلماني أن هذه الكلمات من العالم الجليل هى لسان حال الـ100 مليون مصري، معلنًا في بيان الاثنين، تأييده التام والمطلق لقول شوقى علام نصًا: "كيف تنكسر بفعل هذه الأفعال الغوغوائية من الإرهابيين الذين وصفهم النبي محمد (ص) سَيَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمانِ أحْداثُ الأسْنانِ، سُفَهاءُ الأحْلامِ، يقولونَ مِن خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لا يُجاوِزُ إيمانُهُمْ حَناجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وأن مصر ذكرت فى أكثر من ٣٠ موضعا، فى القرآن الكريم، إذا فكيف تهتز مصر بفعل هؤلاء، شهداءنا فى الجنة وقتلاهم فى النار".

وشدد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على أن هذه الكلمات من مفتي الجمهورية راسخة فى قلوب وعقول كل المصريين الدين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة حتى يتم تحرير مصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين.

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