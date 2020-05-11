«الصحة العالمية»: توصلنا للتركيب الجيني لكورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه رغم عمر فيروس كورونا القصير، والذي يصل إلى 4 أشهر فقط، فقد تم التوصل للتركيبة الجينية للفيروس، وطرق انتقاله وانتشاره، ومعرفة آليات الحماية منه.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الصعب أن نحكم أن الأسبوع الحالي هو الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث إنه الأعلى حتى الآن، وليس الأعلى على الإطلاق.