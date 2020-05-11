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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تجديدات كاتدرائية الإسكندرية تتصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:29 ص
الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
مونيكا جرجس
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أصدرت، منذ قليل مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها الجديد إلكترونيا؛ وذلك في ظل الظروف والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid -19.

وجاء غلاف العدد الجديد لمجلة الكرازة صورة التجديدات الأحدث الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية؛ احتفالا بمرور 150 عاما على إنشائها.

أما عن المقالات في مجلة الكرازة فكتب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مقاله تحت عنوان "مختارات حلو الكلام".

أما الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية؛ فكتب مقالته تحت عنوان "سفر القضاة".

ومجلة الكرازة أسسها البابا شنودة الثالث عقب رسامته أسقفا للتعليم، واستمرت طيلة توليه السده المرقسية؛ حتى وقت نياحته عام 2012.

وعقب تولي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ السدة المرقسية عام 2012 أسند رئاسة تحريرها إلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص.

ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجول بدأت مجلة الكرازة ترفع إعدادها إلكترونيا، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المجلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية؛ وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالخماسين المقدسة والتى تستمر حتى عيد العنصرة؛ وتظل الكنائس المسيحية تغلق أبوابها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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