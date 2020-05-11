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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تجارية المنيا»: 10% انخفاضًا فى أسعار الخضروات والفاكهة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:28 ص
الخضروات
الخضروات
دعاء أبوالعزم
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أكدت الغرفة التجارية بالمنيا استقرار حركة التجارة والأسواق وتأقلم المواطنين على الشراء خلال فترة الحظر، وأن هناك انخفاضًا بنسبة 10% لأسعار الخضروات والفاكهة، نتيجة توافرها بالأسواق، وفقًا لتصريحات أيمن عبدالرحمن الأفندى، عضو مجلس إدارة الغرفة.

قال الأفندي، في بيان الإثنين، إن السلع التموينية متوفرة ويتم صرفها بشكل منتظم، وكذلك عمل المخابز والمطاحن مستمر، ولا توجد أي مشاكل في صرف السلع التموينية والخبز.

أضاف أن غرفة العمليات ومتابعة الأزمات بالغرفة التجارية بالمنيا لم ترصد أي شكوى أو نقص في السلع الغذائية أو أي سلع أخرى، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة رغم استمرار حظر التجول الذي فرضته الحكومة.

أشار الأفندي إلى أن المواطنين والمستهلكين تأقلموا على ساعات الحظر، وأن حركة التجارة لم تتأثر، وهناك انخفاضات كبيرة لأسعار الخضروات والفاكهة داخل الأسواق، وكذلك لم ترصد غرفة العمليات بالغرفة أي نقص في الأدوية والمطهّرات والمعقمات داخل الصيدليات وأسعارها مستقرة ولم تشهد أي نقص أو ارتفاع للأسعار.

وأوضح أن أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والدقيق والسلع الغذائية الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيوت والمكرونة مستقرة ومُتوافرة ولم تشهد أى ارتفاعات للأسعار على مستوي المحافظة.

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة النظر إلى انتظام عمل المصانع دون توقف، وانتظام حركة التداول والنقل والتوزيع لكل العربات والسيارات والمركبات الخاصة بنقل وتوزيع البضائع والسلع الغذائية والمحاصيل، والخضر والفاكهة، لضمان انتظام عملية الإمداد والتموين والتوزيع لكل الأنشطة المرتبطة بالسلع والصناعات الغذائية والخضر والفاكهة دون التقيد بساعات الحظر.

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