خبيرة تركية: النظام الرئاسى تسبب فى انهيار الاقتصاد

قالت خبيرة الاقتصاد التركية الشهير" إجا جونر توبراك"، إن الأزمة الاقتصادية في تركيا سببها الرئيسي هو تحويل نظام حكم البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي، جاءت تصريحات توربراك خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي التركي إسماعيل كوجك كايا.وتابعت توربراك: إن "الشعب التركي لا بد أن يواجه الحقائق ويعرف سبب الأزمة الاقتصاية في البلاد، وأشارت إلى أن الأمور باتت سيئة تركيا لا سيما في آخر عامين وخاصة في العام الأخير، فما الذي تغير؟ وما الذي تغير رغم وجود الحزب السياسي نفسه والقائد نفسه؟".وانتقدت توبراك النظام الرئاسي المعمول به في تركيا، حيث قالت: «كان لدينا نظام برلماني بمزاياه وعيوبه، ثم انتقلت تركيا للنظام الرئاسي وهو نظام لم يُجرب من قبل، وليس له مثيل، ولا يعمل على فصل السلطات، ولا يعمل على آلية ضبط التوازن، ولكنه على النقيض أضعف استقلال القضاء، واعتبرت توبراك النظام الرئاسي التركي نظام أضعف الهيكل المؤسسي بالدولة".وحول الحماية الاقتصادية التي كان من المزمع أن يقدمها النظام للاقتصاد التركي، قالت توبراك: "لم يقدم النظام الأمان ولما لم يقدم الأمان فقدت الليرة التركية قيمتها، وعندما فقدت الليرة التركية قيمتها دخلنا في عدد من المشاكل،حيث تعطلت مصادر الطاقة والاتصال وتوقفت الماكينات وأصبح الانتاج غاليًا، وانفجر التضخم وتأثر الاستهلاك، ناهيك عن القروض، وعندما تزيد القروض عن حدها تزداد الفوائد، واليوم أصبحت تركيا أكثر دولة في العالم تقترض بفوائد عالية».