تطهير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى بورسعيد

شنت أحياء محافظة بورسعيد حملات، صباح اليوم الإثنين، لتطهير وتعقيم المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن المركز التكنولوجي بالحي يواصل العمل لخدمة المواطنين وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يجرى تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، من خلال وضع ضوابط مشددة لاستقبال المواطنين داخل المركز، ومنها الالتزام بعدم التكدس أو التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد.وأوضح أنه يسمح يوميا لعدد 40 فردا فقط من المترددين على المركز بالتعامل معه وقضاء طلباتهم، للتقليل من التزاحم، مناشدا المواطنين الالتزام بهذه التعليمات للتيسير عليهم وحفاظًا على الصحة العامة.